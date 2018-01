Estado americano de Delaware rejeita projeto de lei para abolir pena de morte

WASHINGTON - A Câmara dos Deputados do Estado de Delaware, nos Estados Unidos, de maioria democrata, rejeitou, com 23 votos contra e 16 a favor, um projeto de lei para abolir a pena de morte nesse Estado da costa leste americana. A iniciativa tinha sido aprovada pelo Senado estadual em maio do ano passado, com 11 votos a favor e 9 contra.

O governador de Delaware, Jack Markell, que no passado defendia a pena de morte, tinha anunciado que apoiaria a abolição se seus partidários obtivessem a maioria na Câmara dos Representantes.

"Esperava que a câmara se desse conta, como foi o meu caso, de que a pena de morte é um instrumento de um sistema judiciário imperfeito. Entendo que é uma discussão incrivelmente difícil e respeito todos os pontos de vista", lamentou o governador depois da votação.

"Este não era o momento de abolir a pena de morte, mas acho que esse momento chegará", acrescentou Markell.

Desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos reinstaurou a pena de morte há quatro décadas, Delaware executou 16 condenados, o último em 2012. Atualmente, o Estado tem 14 presos no corredor da morte, além de cerca de 20 casos pendentes de julgamento em que a pena capital pode ser aplicada.

Contramão. Um comitê do Senado do Missouri deu sinal verde, com o apoio de republicanos e democratas, para uma iniciativa parecida para que o plenário da Câmara se pronuncie sobre a continuidade da pena de morte no Estado.

O Missouri é um dos Estados mais ativos do país no que se refere a execuções, com 86 desde 1976, e a última vez que seus legisladores discutiram uma iniciativa parecida foi nos anos 1970. Atualmente, o estado conta com 28 presos no corredor da morte.

A pena capital está vigente em 32 dos 50 Estados americanos. / EFE