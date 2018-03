Estado americano vai comutar 156 penas de morte O governador de Illinois, George Ryan, vai substituir por penas mais leves as sentenças de morte contra 156 condenados à pena capital pela justiça daquele estado, informou o porta-voz do governador. Ryan, que deixará o cargo na segunda-feira, enviou cartas às famílias das vítimas dos crimes avisando-as que anunciaria durante um discurso hoje que comutará todas as sentenças de morte sem possibilidade de recurso.