Estado de catástrofe atinge vários estados, diz Bachelet A presidenta do Chile Michelle Bachelet declarou nesta tarde, em entrevista coletiva, na região de Mauale, que a área entre Valparaíso e La Araucanía, está em estado de catástrofe. Os estados atingidos são: Valparaíso e sua região metropolitana, que inclui Santiago, General Bernardo O''Higgins, Mauale, Bío-Bío e Araucânia. No entanto, ela ressaltou que apesar do estado declarado nenhuma região está em estado de exceção, quando é preciso a intervenção militar para evitar saques, violência e revolta popular.