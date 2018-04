Estado de deputada baleada no Arizona é crítico Darcy Slaten, porta-voz do University Medical Center, na cidade de Tucson, no Arizona, afirmou que a deputada Gabrielle Giffords, que foi baleada ontem na cabeça, está em condição crítica e sedada, depois de ter sido submetida a uma cirurgia de duas horas. "Com um otimismo cauteloso, eu espero que ela sobreviva, mas esse é um ferimento muito devastador", disse o doutor Richard Carmona, ex-cirurgião-geral do hospital.