Estado de emergência é declarado em regiões da Nova Zelândia após inundações

BANGCOC - As autoridades da Nova Zelândia declararam, neste sábado, 22, o estado de emergência em várias partes da Ilha do Sul do país, afetadas por inundações e onde o Exército e a Defesa Civil se uniram na assistência às vítimas.

O estado de emergência abrange as regiões de Christchurch, Dunedin, Selwyn e Otago, o território onde mais choveu, com até 200 milímetros em 24 horas, segundo o Ministério de Defesa Civil.

Em Timaru, cidade portuária com cerca de 29 mil habitantes e situada no centro da costa leste da Ilha do Sul, o estado de emergência esteve vigente apenas no horário da manhã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As autoridades retiraram os moradores nas áreas mais perigosas, como algumas 100 famílias da população rural de Outram, em Dunedin.

Também foram realizados evacuações em Christchurch, a população maior da Ilha do Sul e por onde desembocam o Pacífico os rios Avon e Heathcote, cujo fluxo transbordou em algumas seções.

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Bill English, se solidarizou, neste sábado, com os desabrigados e pediu para que sigam as instruções das autoridades e ajudassem seus vizinhos. / EFE

Terremoto. Em novembro de 2016, um tremor de magnitude 7,8 atingiu a área central da Nova Zelândia.