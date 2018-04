Estado de emergência é transição à democracia, diz Musharraf O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, falou à nação neste sábado horas depois de impôr um estado de emergência, dizendo que o terrorismo e o extremismo atingiram um limite e que a soberania do país estava em risco. O presidente também pediu ao Ocidente compreensão, já que seu país se encontra à beira da desestabilização. Ele afirmou que impôs o estado de emergência como uma forma de completar a transição à democracia. Musharraf disse que o sistema de governo do país havia sido paralisado por interferências judiciais. "O Paquistão atingiu um ponto perigoso, e caminha para uma crise interna", disse em um discurso gravado na televisão. "Tudo que está acontecendo é por causa de turbulências internas." "Temo que se uma ação não for tomada no momento certo, então Deus nos proteja, há uma ameaça à soberania do Paquistão." Musharraf afirmou que alguns canais de TV ajudaram para o clima de incerteza no país. Sua decisão de impôr estado de emergência veio enquanto ele aguarda a Suprema Corte decidir se ele pode ou não concorrer às eleições para um segundo mandato mesmo sendo chefe do Exército.