Estado de emergência no Paquistão causa irritação e pessimismo As redes telefônicas pararam de funcionar por horas e os canais de TV saíram do ar, mas a notícia de que o Paquistão havia entrado em estado de emergência tomou conta de Karachi, a maior cidade do país, antes das comunicações serem interrompidas. Naeem Ahmed afirmou que, graças ao apagão das emissoras de TV, ele nunca havia vendido tanto jornais quanto na manhã deste domingo. No entanto, sua alegria acabava aí. "Pessoalmente, acredito que o estado de emergência vai agravar ainda mais a situação em que estamos", disse. Já Yawar Abbas, um empresário de 42 anos, fazia parte da minoria que apóia o presidente Musharraf. "Acho que foi uma medida correta", observou. "Os poderes do estado de emergência vão ajudar o governo a controlar o terrorismo e o extremismo crescentes." Amir Ahmed comentou que estava pasmo com os acontecimentos. Ele esperava no aeroporto pelo irmão, que chegava de Dubai no mesmo vôo que a líder da oposição Benazir Bhutto. "Este país é incrível. Em um intervalo de meses nós saímos de um estado de reconciliação para um de emergência", disse. Bhutto retornou de um auto-exílio em 18 de outubro, como parte de um processo de reconciliação, que abriria caminho para eleições parlamentares em janeiro. A líder havia ido a Dubai na quinta-feira para passar alguns dias com a família. Na sua volta do exílio duas semanas, milhares de pessoas saíram às ruas para saudá-la, mas a festa virou tragédia quando um atentado suicida resultou em 139 mortes. Na noite de sábado, havia somente algumas dezenas de simpatizantes esperando por Bhutto no aeroporto. Quem estava lá tinha certeza de que o presidente Musharraf, um general que chegou ao poder através de um golpe oito anos atrás, cometera um erro, que levará ao fim do seu regime. "Musharraf foi longe demais. Ele não vai ficar no poder por muito mais tempo", afirmou Manzoor Abbas, integrante do partido de Bhutto. Muitos habitantes de Karachi, no entanto, deram ombros às novas medidas do general. "Provavelmente vou trabalhar amanhã, pegar o meu pagamento, sair à noite, e não vejo nenhum militar do lado de fora da minha casa", declarou Saif Khan, 25 anos, funcionário de um banco de investimentos, mais interessado em estabilidade econômica que em personalidades políticas. "Tudo bem, alguns investimentos podem sair daqui, mas essas coisas acontecem mesmo", completou. A dona-de-casa Firdoos Begum, 45 anos, preocupava-se com o preço dos alimentos e com a inflação, um importante fator na queda de popularidade de Musharraf. "O estado de emergência vai aumentar ainda mais os preços, e os pobres ficarão mais pobres." (Colaboraram Ovais Subhani e Imtiaz Shah)