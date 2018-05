Estado de emergência será revogado na Síria, diz Assad

Em sua segunda aparição pública desde o início das manifestações, Assad observou que, com o fim do estado de emergência e a implementação de reformas, "não haverá mais desculpas" para a realização de protestos. "Depois que isso acontecer, nós não toleraremos nenhuma tentativa de sabotagem", declarou o presidente sírio ao gabinete de governo formado esta semana.

De acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, a repressão governamental aos protestos na Síria resultou na morte de mais de 200 pessoas no decorrer das últimas quatro semanas. Em vigor desde a década de 1960, o estado de emergência autoriza o governo sírio a prender pessoas sem a necessidade de acusá-las formalmente e estende a autoridade do Estado a quase todos os aspectos da vida cotidiana da população. As informações são da Associated Press.