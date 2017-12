Estado de saúde de Arafat é complexo, mas estável O estado de saúde do presidente palestino Yasser Arafat é muito complexo, mas estável, disse o ministro das relações exteriores da França Michel Barnier, neste domingo. "Ele está vivo. Eu poderia dizer que o estado dele é muito complexo, muito sério e estável até o momento em que estamos falando", disse Barnier, à emissora de televisão LCI. À pergunta dos repórteres se o líder de 75 anos estava de fato com morte cerebral, Barnier respondeu: "Eu não poderia dizer isso". Arafat passou os últimos dias em tratamento intensivo em um hospital militar francês. Na manhã deste domingo um dos assessores de Arafat disse que ele estava em coma. Em Ramallah, na Cisjordânia, o primeiro-ministro palestino Ahmed Qureia, e o "número dois" da OLP, Mahmud Abbas, pediram autorização para a França a fim de visitar Yasser Arafat no hospital onde ele está internado nas proximidades de Paris, segundo informaram hoje fontes palestinas. Os altos funcionários palestinos informaram que a razão da viagem a Paris é informar-se sobre o estado de saúde do líder.