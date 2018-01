Estado de saúde de Ariel Sharon piora O ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon foi levado nesta quarta-feira para a unidade de tratamento intensivo do Centro Médico Chebaa, nas proximidades de Tel Aviv, diante do que parece um agravamento de seu estado geral. No entanto, fontes do centro médico indicaram que o estado do ex-primeiro-ministro, em coma desde 4 de janeiro, continua sendo grave, mas estável, e não houve mudanças significativas em sua atividade cerebral, segundo a edição eletrônica do jornal Yedioth Ahronoth. A situação clínica de Ariel Sharon piorou nas últimas 48 horas, quando foram detectadas uma infecção de origem bacteriana e uma grave disfunção renal que está gerando um quadro de retenção de líquidos. Vários médicos qualificaram o estado do ex-primeiro-ministro israelense de vegetativo e disseram que qualquer expectativa de melhora é praticamente nula. Em maio, Sharon foi levado do Hospital Universitário Hadassah de Jerusalém, onde estava internado desde 4 de janeiro, para o Centro Médico Chebaa, nas proximidades de Tel Aviv, especializado em reabilitação. O ex-premier israelense sofreu uma hemorragia cerebral que o colocou em estado de coma após quase dois anos de muito intensa atividade política. Neste período, Sharon liderou a retirada da Faixa de Gaza, realizada entre agosto e setembro de 2005 e que representou o fim a quase 40 anos de presença de colonos judeus nos territórios palestinos.