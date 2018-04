Estado de saúde de deputada americana apresenta progressos

Associated Press

TUCSON - A deputada democrata americana que ficou gravemente ferida em um tiroteio continua a apresentar considerável progresso em sua recuperação, disseram médicos nesta quinta-feira, 13.

Gabrielle Giffords, 40, já consegue mexer ambas as pernas e braços, já abriu os dois olhos e está respondendo a amigos e familiares, disseram os médicos. Eles a ajudaram a se sentar e balançar as pernas, e ela já consegue responder a comando de levantar as pernas.

Amigos e colegas da deputada disseram que a deputada abriu o olho esquerdo e tentou focar os que estavam a sua volta.

O neurologista de Giffords, Dr. Michael Lemole, chamou o fato de "um grande marco", e disse que a deputada estava claramente respondendo à presença dos amigos e familiares.

Depois de cinco dias de falar com precaução, Lemole admitiu: "Sabemos reconhecer milagres".

Giffords levou um tiro a queima roupa na cabeça no último sábado durante um comício em Tucson. No tiroteio, 6 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas.