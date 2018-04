Estado de saúde de deputada baleada no Arizona evolui

HOUSTON - A equipe médica responsável pelo tratamento da deputada Gabrielle Giffords afirmou nesta quarta-feira, 26, que a condição de saúde da democrata passou de séria para boa e que ela seria transferida para uma unidade de reabilitação, de acordo com informações do jornal britânico The Guardian.

A deputada foi baleada na cabeça e teve o cérebro perfurado no dia 8 de janeiro, quando participava de um comício em Tucson, no Arizona. Outras 18 pessoas foram baleadas no episódio. Seis delas morreram e os outros feridos já foram liberados.

A transferência da deputada para a unidade de reabilitação estava sujeita à revisão das suas condições de saúde, de acordo com um comunicado do hospital. Gabrielle tem sido mantida sob cuidados intensivos desde que chegou ao complexo médico, na última sexta.

O suspeito de disparar contra a deputada, Jared Lee Loughner, está sob custódia das autoridades americanas e é acusado de assassinato e tentativa de homicídio. Ele se disse inocente perante a corte.