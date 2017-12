Estado de saúde de Reagan é considerado gravíssimo Uma fonte próxima da família do ex-presidente americano Ronald Reagan informou à Casa Branca que seu estado de saúde se agravou substancialmente nos últimos dias. Reagan, republicano de 93 anos, luta há mais de dez anos contra o mal de Alzheimer, que se caracteriza pela deterioração progressiva das faculdades mentais. Na manhã deste sábado, várias emissoras de TV dos EUA, citando fontes da Casa Branca, informaram que a piora do estado de saúde de Reagan é a mais grave dos últimos anos. A rede CNN citou fontes ligadas tanto à administração de George W. Bush quanto à família de Reagan, segundo as quais a morte do ex-presidente poderia ocorrer em "algumas semanas ou meses" - o que alguns analistas interpretam como um sinal de que sua luta contra a doença pode terminar, na verdade, nos próximos dias. No site da internet da emissora, a CNN reproduz a declaração de uma fonte textualmente: "Não se surpreendam se... o momento está se aproximando." Embora os rumores sobre a iminência da morte de Reagan estivessem se espalhando velozmente, nesta manhã nenhum dos porta-vozes oficiais da família foi localizado para confirmar ou desmentir a versão. Um membro do Comitê Nacional do Partido Republicano declarou que a agremiação não recebeu nenhuma informação sobre a saúde de Reagan. 40º presidente Ronald Reagan foi o 40º presidente dos EUA, por dois mandatos entre 1981 e 1989. Ex-ator de cinema, ex-jornalista esportivo e ex-governador da Califórnia, Reagan anunciou sua retirada da vida pública depois de ter admitido que sofria da doença, em novembro de 1994. Desde então, raramente foi visto em público. Suas políticas ultraliberais marcaram profundamente a economia e a sociedade americanas nos anos 80, quando os "yuppies" de Wall Street ganhavam dezenas de milhões de dólares por ano, ao mesmo tempo em que surgia uma nova classe de pessoas empobrecidas marginalizadas dos programas sociais. Anticomunista radical, o ex-presidente liderou uma corrida armamentista sem precedentes em épocas de paz, especialmente ao lançar o famoso plano "guerra nas estrelas", um polêmico projeto de defesa antimísseis que pressionou economicamente a União Soviética e contribuiu para a queda do que ele chegou a chamar publicamente de "império do mal". Reagan nasceu em 6 de fevereiro de 1911 em Tampico (Illinois). Foi educado por um pai alcoólatra, Jack, católico irlandês e democrata convicto, e por uma mãe protestante, Nelle, puritana militante. Casou-se em 1940 com a atriz Jane Wyman, de quem se divorciou oito anos depois. Voltou a casar em 1952 com a estrela Nancy Davis, que se tornou sua primeira-dama onipresente e muito influente. Desde o anúncio da doença de seu marido, Nancy Reagan sempre esteve ao seu lado e pediu publicamente a aprovação de pesquisas médicas com células-tronco, que podem combater o mal de Alzheimer. Também se manifestou contra as fortes restrições impostas ao tema pela administração Bush.