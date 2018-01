Estado de saúde de Sharon é estável Os indicadores básicos do estado de saúde do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, são normais e estáveis, informou o hospital Hadassah em seu último boletim médico, divulgado neste sábado. Fontes médicas do hospital disseram que o ritmo da respiração, a pressão sangüínea e a temperatura do corpo são "normais e estáveis". Segundo os responsáveis pelo hospital, o dirigente israelense continua em estado grave embora estável. Um eletroencefalograma a que foi submetido na quinta-feira mostra que há atividade nos dois lados do cérebro. Além disso, segundo testes de ultra-som, não foi registrada uma expansão dos compartimentos do cérebro. No entanto, o primeiro-ministro não mostras sinais de que recupera a consciência, apesar de os médicos tentarem provocar seu despertar desde segunda-feira passada e de terem reduzido gradativamente os sedativos que o mantiveram em coma induzido.