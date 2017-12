Estado de Talabani é ´estável e normal´, segundo exames O estado de saúde do presidente iraquiano, Jalal Talabani, é "estável e normal", afirmaram nesta segunda-feira fontes governamentais iraquianas, depois de o governante ter sido internado na noite deste domingo em um hospital de Amã para ser submetido a exames médicos urgentes. "Não há razões para preocupação", disse o escritório de Talabani em comunicado divulgado nesta segunda-feira. "Os exames médicos mostraram que seu estado é normal e completamente estável, e que seus órgãos vitais estão em boas condições", prossegue a nota. Talabani, de 73 anos, chegou ao aeroporto militar da capital jordaniana e foi imediatamente encaminhado ao Centro Rainha Alia de Doenças Cardiológicas, na Cidade Médica al-Hussein. Segundo um comunicado presidencial, Talabani, de origem curda, sofria forte cansaço devido ao "trabalho excessivo" dos últimos dias. Talabani, um moderado que lidera a União Patriótica do Curdistão (UPK), chegou à Presidência do Iraque em abril de 2005, tornando-se com isso o primeiro presidente curdo na história do país.