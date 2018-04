Estado do Arizona é conhecido por aprovar lei esdrúxula

O Arizona foi um dos últimos Estados a aderir ao feriado em homenagem a Martin Luther King, líder do movimento dos direitos civis. Os legisladores só aceitaram homenagear Luther King depois de um amplo boicote contra o Estado nos anos 90. Foram canceladas 170 convenções no Arizona e até a final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl, em 1993, foi suspensa. Empresários do Estado amargaram um prejuízo de US$ 300 milhões até os legisladores finalmente aceitarem fazer um plebiscito sobre o feriado, que foi adotado.

Hoje em dia, até quem não tem nada a ver com a polêmica lei de imigração está sofrendo. A marca de chás Arizona Tea, que não tem nada a ver com o Arizona e é fabricada em Nova York, recebeu dezenas de telefonemas de consumidores revoltados, que prometeram nunca mais comprar a bebida.

Enquanto as leis de imigração são das mais rígidas do país, a legislação de porte de armas é das mais liberais. Qualquer pessoa pode portar uma arma no Estado, sem nenhum registro ou exame de antecedentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.