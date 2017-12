Estado dos EUA proíbe outdoors eróticos O governador do Missouri, Bob Holden, sancionou lei que proíbe cartazes eróticos que promovem casas de strip-tease e outros empreendimentos para adultos. A proibição se aplica num raio de 1,6 km das estradas estaduais. Alguns outdoors do Estado apresentam mulheres seminuas e os dizeres ?Nudez ao Vivo? e ?Nudez Quente?. ?Temos o direito de dirigir pelas estradas sem que as crianças sejam atacadas por essas imagens?, disse o governador, acrescentando que a proibição tornará as pistas mais seguras ao diminuir as distrações para os motoristas. A lei se aplica a cartazes que promovam negócios onde funcionários trabalham nus ou onde mais de 10% do estabelecimento for usado para vender pornografia. As peças publicitárias ?tornam-se mais agressivas e mais lascivas a cada ano?, queixou-se o senador Matt Bartle.