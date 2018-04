Estado indiano aumenta pena para caçadores ilegais

Mais de 2 mil dos estimados 3 mil rinocerontes de um chifre que vivem soltos no país habitam o parque de 430 quilômetros quadrados. As novas penas, que passaram a valer na última quarta-feira e se aplicam apenas no Estado de Assam, são uma atualização do Ato de Proteção da Vida Selvagem do governo federal, de 1972, disse Rokybul Hussain, ministro de Florestas do Estado.

Os caçadores poderão ser multados em 50 mil rupias (US$ 1.085), valores cinco vezes mais altos do que os estipulados pela lei nacional, disse Hussain. O Estado também criou uma Força de Proteção Florestal com o objetivo de capturar o caçadores ilegais. A força, composta por 1 mil homens, é treinada pela polícia e terá armas mais modernas do que os guardas florestais que trabalham em outras partes do Estado, informou Hussain.

Os caçadores matam os rinocerontes por causa de seus chifres que, segundo algumas pessoas, possuem características afrodisíacas e podem curar febres e doenças estomacais. Um chifre de rinoceronte chega a valer 1,5 milhão de rupias (US$ 32.600) o quilo nos mercados clandestinos asiáticos, segundo autoridades de meio ambiente.