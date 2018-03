Estado indiano garante aposentadoria para elefantes Um Estado do sul da Índia determinou que todos os elefantes empregados pelo governo recebam aposentadoria integral ao atingir 65 anos. Eles deverão parar de trabalhar quando atingirem a idade, mas continuarão recebendo comida, moradia e assistência de saúde do Estado de Kerala. Só os elefantes empregados pelo Estado poderão receber a aposentadoria. Os elefantes de circo, por exemplo, vão ter que continuar trabalhando até o fim da vida para receber a sua comida. Mas mesmo os elefantes servidores públicos devem desfrutar da mordomia por pouco tempo. Apesar dos animais viverem mais de 70 anos na natureza, a esperança de vida é bem menor quando eles estão em cativeiro. "O governo de Kerala estabeleceu normas para a manutenção de elefantes que, entre outras coisas, garantem que eles se aposentem aos 65 anos", disse o ministro do Meio Ambiente do Estado de Kerala, K. Sudhakaran. O ministro justifica a decisão dizendo que "há uma crueldade crescente contra elefantes em cativeiro". Como conseqüência, diz o ministro, a violência contra seus donos também teria aumentado. A decisão do governo de Kerala é mais uma medida recente de proteção aos elefantes na Índia. Em Délhi, por exemplo, eles estão sendo equipados com refletores no traseiro, como aqueles de bicicletas, para tentar evitar acidentes com carros. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.