Estado Islâmico ameaça cometer atentados na Rússia

MOSCOU - O Estado Islâmico divulgou um vídeo ameaçando realizar ataques na Rússia "muito em breve", informou nesta quinta-feira o grupo de monitoramento de páginas jihadistas Site. O Kremlin afirmou que os serviços de segurança russos vão analisar o material.

O Al-Hayat Media Center, divisão de mídias de línguas estrangeiras do Estado Islâmico, divulgou um vídeo em russo com palavras de "breve, muito em breve, o sangue será derramado como um oceano", relatou o grupo Site.

O Estado Islâmico já havia convocado ataques contra a Rússia e os Estados Unidos como vingança pelos ataques aéreos contra os seus militantes na Síria.

Autoridades de inteligência ocidentais suspeitam que o grupo sunita extremista colocou uma bomba no avião de passageiros russo que caiu na Península do Sinai, no Egito, matando 224 pessoas, em 31 de outubro.

Os militantes do EI que combatem as forças egípcias no Sinai disseram ter derrubado o avião que levava de volta para casa turistas russos que estavam no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh.

As agências russas vão examinar o vídeo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Eu não sei sobre a autenticidade do vídeo. Eu não sei sobre a autenticidade dessas fontes, mas em qualquer caso esse material vai ser avaliado por nossos serviços especiais", declarou Peskov a jornalistas./ REUTERS