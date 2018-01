Estado Islâmico ameaça Grã-Bretanha em novo vídeo

LONDRES - O grupo extremista Estado Islâmico divulgou neste domingo, 3, um vídeo no qual ameaça a Grã-Bretanha e o primeiro-ministro do país, David Cameron. Nas imagens, cinco homens de aparência árabe, que seriam espiões a serviço do governo britânico, foram mortos a tiros.

As ameaças contra a Grã-Bretanha foram feitas por um militante mascarado que tinha forte sotaque britânico. Ele disse que Cameron é um "escravo da Casa Branca" e que irá "perder essa guerra, como perdeu a do Iraque e do Afeganistão".

As imagens mostram também uma criança com sotaque britânico usando uma roupa de camuflagem e uma faixa preta na cabeça, característica do grupo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A força aérea britânica realizou ao menos dez ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria desde o início de dezembro. Aviões de guerra da Grã-Bretanha também bombardearam alvos no Iraque. /DOW JONES NEWSWIRES