Estado Islâmico ataca fronteira da Turquia com Kobani O Estado Islâmico realizou uma ofensiva neste sábado na fronteira da Turquia com a cidade síria de Kobani, iniciada por um atentado suicida de veículo blindado, disseram o Observatório Sírio sediado no Reino Unido e Nawaf Khahil, porta-voz do Partido da União Democrática Curda. O Estado Islâmico, que "normalmente ataca a cidade de três locais diferentes", realizou sua ofensiva a partir de quatro lados, disse Khalil.