Estado Islâmico captura mais de 200 moradores em cidade no Iraque Cerca de 200 moradores foram detidos pelo grupo extremista Estado Islâmico na cidade de Rutbah, na província de Anbar, no Iraque, disse o prefeito da cidade. Os confrontos na região começaram no sábado, quando militantes mataram um residente local, após ele ter matado um membro do grupo. Centenas de moradores protestaram, o que incitou uma série de conflitos.