Estado Islâmico decapita quatro pessoas no leste da Síria, diz ONG

BEIRUTE - Militantes do Estado Islâmico (EI) decapitaram quatro homens de uma tribo no leste da Síria acusados pelo grupo extremista de serem combatentes inimigos e receber treinamento militar de forças pró-governo, disse um grupo de monitoramento do conflito.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, disse que os homens pertenciam à tribo muçulmana sunita sheitaat, que tem enfrentado o EI na província de Deir al-Zor, na fronteira com o Iraque.

O EI, uma ramificação radical sunita da Al-Qaeda, matou centenas de membros desta tribo em julho e agosto, acusando-os de serem combatentes inimigos e apóstatas, de acordo com moradores.

As mortes mais recentes ocorreram no domingo na cidade fronteiriça de Albu Kamal, de acordo com o Observatório. Dois dos homens foram mortos em uma praça pública e os outros dois em uma rotatória na cidade.

Tadmur, também conhecida como Palmyra, fica na província de Homs, a oeste de Deir al-Zor.

A Reuters não pode verificar de forma independente os relatos sobre a violência na Síria devido às condições de segurança e a restrições para jornalistas.

O EI conquistou vastas áreas territoriais na Síria e no Iraque e se tornou alvo de uma campanha de bombardeios de forças lideradas pelos EUA.

O grupo frequentemente realiza execuções nas áreas em que controla, afirmando que está fazendo justiça e alertando os moradores a obedecerem à organização. O EI também matou jornalistas estrangeiros e agentes humanitários. / REUTERS