Estado Islâmico diz ter derrubado avião americano no Iraque

BAGDÁ - A agência de notícias Amaq, ligada ao grupo jihadista Estado Islâmico, anunciou na segunda-feira, a derrubada de um avião americano na província iraquiana de Anbar. A informação, no entanto, foi negada pelo Exército americano.

"A tripulação do avião americano, que foi abatido pelos combatentes do Estado Islâmico perto da base militar de Asad, foi morta", reportou a Amaq em um comunicado divulgado na internet, referindo-se a uma base onde os soldados americanos se encontram instalados na Província de Anbar, no oeste de Bagdá.

Uma porta-voz do Comando Central das forças americanas desmentiu a informação. "A afirmação, segundo a qual o EI abateu um avião americano nas proximidades de Anbar é falsa. Até o momento, nenhum avião dos Estados Unidos e da coalizão foi dado como desaparecido", declarou a capitã Michele Rollins.

A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos lança ataques contra o EI no Iraque, assessora e treina as forças do governo iraquiano. / AFP