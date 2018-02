Estado Islâmico do Iraque assume atentados O Estado Islâmico do Iraque, que reúne grupos extremistas ligados à rede Al-Qaeda, assumiu nesta quarta-feira ter realizado uma série de atentados que deixaram 113 mortos na segunda-feira. Os ataques desfechados no dia 23 foram os mais mortíferos em dois anos e meio no Iraque e o Estado Islâmico disse que eles marcaram uma nova campanha prometida por seu líder.