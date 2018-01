Estado Islâmico ergue bandeira em cidade histórica da Síria

Enquanto isso, a coalizão liderada pelos EUA realizou ataques aéreos contra o grupo perto da cidade histórica. O Departamento de Defesa disse em um comunicado, mais cedo, que os EUA atacaram uma posição no povoado de Tadmur, destruindo seis sistemas de artilharia antiaérea.

O grupo islâmico também invadiu o museu de Palmyra. No entanto, segundo autoridades do país, o acervo do local já havia sido retirado e armazenado em local seguro e não corre risco de destruição.

"Nós sentimos orgulhosos de ter levado os conteúdos do museu para áreas seguras", disse Maamoun Abdulkarim, chefe do Departamento de Antiguidades e Museus em Damasco. Mas Abdulkarim alertou que o controle do grupo na cidade continua sendo um perigo para seus sítios arqueológicos.

Somália - neste sábado, militares da Somália afirmaram que dezenas de extremistas islâmicos atacaram duas cidades no sul do país e entraram em confronto com as tropas do governo. Os conflitos aconteceram na região de Lower Shabelle, em Awdhegle e Mubarak, e deixaram 18 pessoas, entre militantes e soldados, mortos. Fonte: Associated Press.