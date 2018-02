Estado Islâmico executa 30 militantes sunitas no Iraque

As mortes ocorreram na rua principal do bairro al-Bakir da cidade de Hit e tiveram por alvo combatentes sunitas aliados com o governo e membros das forças de segurança. Os extremistas capturaram as vítimas quando conquistaram a cidade.

Os homens então foram levados em desfile pela cidade, enquanto integrantes do Estado Islâmico alertavam em alto-falantes que eles eram apóstatas que lutaram contra os militantes. As vítimas então foram colocadas em fila e assassinadas com tiros de rifles.

O presidente do conselho da província de Anbar, Sabah Karhout, afirmou que as execuções são "um crime contra a humanidade" e pediu por mais apoio internacional para as tribos sunitas que lutam contra os militantes em Anbar.

O Iraque enfrenta a sua maior crise desde a retirada das tropas norte-americanas em 2011. Militantes sunitas liderados por um braço da Al-Qaeda que iniciou um levante no país já conquistaram um terço do território do Iraque. Para conter os avanços do grupo, os Estados Unidos formaram uma coalizão com aliados para bombardear posições do Estado Islâmico. Fonte: Associated Press.