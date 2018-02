Estado Islâmico executa soldados e faz reféns em base militar síria

DAMASCO -Militantes do grupo Estado Islâmico executaram soldados do Exército sírio e fizeram outros reféns após terem capturado uma base aérea no nordeste da Síria durante o fim de semana, mostraram imagens publicadas na Internet por apoiadores do grupo nesta quarta-feira.

O Estado Islâmico, uma dissidência da Al-Qaeda, invadiu a base aérea de Taqba, perto da cidade de Raqqa, no domingo, após dias de confrontos com o Exército, nos quais mais de 500 pessoas morreram, de acordo com o grupo de monitoramento Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Taqba era o posto avançado do Exército sírio em uma área controlada por militantes, que assumiram o controle de grandes áreas da Síria e do Iraque. / REUTERS