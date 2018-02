Estado Islâmico hasteia bandeira em cidade curda síria sitiada

KOBANE, SÍRIA - O Estado Islâmico hasteou sua bandeira em um edifício no lado leste da cidade síria de Kobane, onde seus combatentes vêm lutando contra forças curdas para assumir o controle dessa localidade na fronteira da Síria com a Turquia, de acordo com imagens da televisão da Reuters e um oficial do Exército turco.

Uma bandeira preta aparentemente pertencente ao grupo é visível no topo de um prédio de quatro andares, perto da cena de alguns dos combates mais intensos nos últimos dias, como se podia ver em imagens de televisão feitas partir da vizinha Turquia.

Um oficial militar turco que não quis dar seu nome disse que a bandeira era a do Estado Islâmico, que se apoderou de amplas porções de território na Síria e no Iraque nos últimos meses. / REUTERS