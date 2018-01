Estado Islâmico inaugura primeira emissora de rádio no Afeganistão

CABUL - O grupo terrorista Estado Islâmico lançou sua primeira emissora de rádio no Afeganistão para recrutar novos insurgentes e divulgar mensagens contra o governo afegão, informaram na quinta-feira fontes oficiais.

A nova emissora de rádio do grupo terrorista, "A Voz do Califado", faz transmissões diariamente desde as últimas duas semanas na província oriental de Nangarhar, afirmou um membro do governo regional, Zabihullah Zmarai.

Segundo Zmarai, a emissora - que fazia transmissões de 30 minutos, mas já foram ampliadas para duas horas - pode ser escutada com clareza nos distritos de Nangarhar, na fronteira com o Paquistão, incluindo sua capital Jalalabad, pela qual o grupo jihadista encoraja a população, sobretudo os mais jovens, a apoiá-los em sua luta contra o governo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A rádio provocou pânico e preocupação entre a população", explicou o funcionário, que manifestou que o povo é consciente da "brutalidade" do Estado Islâmico e que os cidadãos nunca aceitarão seus "ideias inúteis e extremistas".

O Executivo afegão foi incapaz de determinar a localização exata de onde os membros do grupo terrorista fazem as transmissões, embora acreditem que poderiam estar em algum lugar perto da fronteira entre Paquistão e Afeganistão.

"O governo está informado sobre a emissora e tomará muito em breve os passos necessários contra ela", assinalou o porta-voz do governador de Nangarhar, Attaullah Khogyanai, que esclareceu que os insurgentes variaram a frequência e o horário de emissão.

O Estado Islâmico está presente em pelo menos quatro províncias do leste e do sul do Afeganistão há um ano, mas é em Nangarhar onde os insurgentes criaram seu maior reduto no país asiático, onde controlam amplas áreas do território. /EFE