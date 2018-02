Estado Islâmico investigado por violar direitos humanos

O painel disse sírios e iraquianos estão submetidos "regras de terror" do Estado Islâmico, com o uso calculado de brutalidade pública e doutrinação para garantir a submissão das comunidades sob seu controle, e que as táticas incluem repetidas violações contra crianças e mulheres.

As conclusões da comissão são baseadas em mais de 300 entrevistas com pessoas que fugiram ou estão vivendo em áreas controladas pelo grupo extremista, além de evidencias fotográficas e em vídeo.

"Aqueles que fugiram descreveram diversas vezes terem sido sujeitados a atos que provocam terror e visam o silêncio da população, afirmou o diplomata brasileiro Paulo Sergio Pinheiro, que preside o painel.

O conselho de Direitos Humanos de Genebra autorizou que a comissão investigue todas as acusações de violações internacionais de direitos humanos desde março de 2011 na Síria e que identifiquem possíveis responsáveis para que eles possam ser processados. Fonte: Associated Press.