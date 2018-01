Estado Islâmico perde território e recursos

De acordo com a maioria das estimativas, o Estado Islâmico é a organização terrorista mais rica do mundo. Mas, atualmente, parece que o grupo vem tendo problemas financeiros que poderão afetar sua capacidade de sustentar uma guerra, enquanto tenta governar milhões de pessoas em seu autodenominado califado.

As forças respaldadas pelos EUA no Iraque e na Síria retomaram partes consideráveis do território em mãos do grupo, privando-o de suas tradicionais fontes de dinheiro, afirmam analistas. Cidades menores e aldeias das quais o EI depende no que se refere à arrecadação de impostos foram capturadas por adversários árabes e curdos. E o lucrativo butim de guerra, que inclui campos de petróleo, propriedades confiscadas e prisioneiros para cuja libertação é exigido resgate, diminuiu consideravelmente enquanto o grupo luta para tomar novas áreas.

“Um dos problemas que os militantes enfrentam é o fato de que grande parte de sua receita, nos dois últimos anos, foi fruto de conquistas, confiscos e extorsões; tudo isso já deixou de se sustentar”, disse Quinn Mecham, professor-assistente de Ciências Políticas da Brigham Young University. “E agora estão perdendo território, o que torna difícil a arrecadação de recursos. A pressão é forte.”

As informações a respeito das finanças do Estado Islâmico são sombrias. Mas a diversificação das fontes de recursos, como extorsão e contrabando de tesouros arqueológicos, permitiu-lhe aguentar mais de um ano de ataques da coalizão liderada pelos EUA, afirmam analistas.

Na sexta-feira, um funcionário de alto escalão do Departamento de Estado calculou que os militantes ganham, por dia, de US$ 1 milhão a US$ 1,5 milhão com a venda de derivados de petróleo, e ele acrescentou que a missão de uma nova coalizão concentrada no bombardeio de sua infraestrutura e dos caminhões de entrega provocou a queda da qualidade – e do preço – do produto, tornando mais difícil a distribuição, o que acabará tendo um reflexo nos recursos.

Mediante uma complexa burocracia que usa a ameaça de violência, como flagelação e decapitação, o EI também capta recursos tributando e multando de 6 a 9 milhões de pessoas nas partes do Iraque e da Síria sob seu governo.

Um representante do EI declarou em janeiro a veículos de comunicação em língua árabe que o grupo dispunha de um orçamento de US$ 2 bilhões. Embora o dado seja provavelmente exagerado, o grupo pode ter acumulado dinheiro suficiente para apresentar um grande superávit orçamentário, disse Benjamin Bahney, analista em terrorismo da instituição Rand Corp.

Mas o EI perdeu cerca de um terço do território que controlava no Iraque, o que incluiu a cidade de Tikrit e a refinaria de Baiji. O Exército iraquiano e as milícias favoráveis ao governo recapturaram estas áreas com a ajuda dos ataques aéreos da coalizão liderada pelos EUA. Na Síria também o suporte aéreo da coalizão ajudou a aliança de forças curdas e árabes a tomar dos militantes do EI áreas importantes perto de Raqqa, considerada a capital do suposto califado. “À medida que o grupo perde o controle das cidades, e sua economia sofre em consequência da guerra, suas receitas estão encolhendo”, informou William McCants, especialista da Brookings Institution.

Os revezes territoriais também podem ter obrigado o grupo a empreender ações terroristas no exterior – como os recentes ataques em Paris que deixaram 130 mortos – numa nova estratégia de pressão sobre os inimigos, dizem os analistas. O grupo, afirmam, aparentemente resolveu realocar seus recursos com o objetivo de fortalecer suas afiliadas em outras partes do mundo, como a Líbia, possivelmente para garantirem um refúgio seguro caso percam novos territórios na Síria e no Iraque.

Entre os indícios de que esteja reduzindo seu orçamento, recentemente os salários dos combatentes baixaram de US$ 400 ao mês para US$ 300, informou Columb Strack, analista de Oriente Médio na Jane’s Information Corp. Além de um sistema tributário com base na lei islâmica, ele disse, o grupo estaria impondo mais taxas a uma variedade de atividades e produtos, como produtos agrícolas e celulares.

Os programas de ajuda que beneficiam os necessitados em áreas sob o controle do EI aparentemente foram reformulados, contribuindo para o agravamento da pobreza, segundo afirmam ativistas. Estas áreas, dizem, sofrem com a aguda escassez de medicamentos para combater doenças crônicas, além dos cortes prolongados de energia elétrica.

Aymenn al-Tamimi, pesquisador do Fórum sobre o Oriente Médio que estuda as finanças do EI, disse que o grupo sofreu um sério golpe em meados do ano quando o governo do Iraque parou de pagar os funcionários públicos que vivem nas áreas capturadas pelos militantes. Sem este dinheiro fácil, o EI aumentou os impostos, até mesmo sobre a matrícula nas escolas e livros escolares, disse Tamimi.

Mas são poucos os que preveem ampla dissidência nas áreas controladas pelo EI no futuro próximo, em grande parte pelo temor da brutalidade do grupo. A ameaça de violência também impede que muitas pessoas fujam não apenas da guerra, mas também da economia enfraquecida e da política sectária em áreas vizinhas. Colin P. Clarke, analista político da Rand Corp, prevê que as finanças do grupo encolherão à medida que os ataques aéreos se intensificarem. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

* HUGH NAYLOR É COLUNISTA DO THE WASHINGTON POST