Estado Islâmico toma base militar no nordeste da Síria Beirute, 24/08/2014 - Militantes do Estado Islâmico capturaram uma grande base aérea militar no nordeste da Síria neste domingo, eliminando o último bastião do governo de Bashar al-Assad na região. A operação para tomar a base de Tabga, localizada a 45 quilômetros da cidade de Raqqa, foi iniciada na semana passada. A unidade contém diversos esquadrões de aviões e helicópteros, além de tanques e artilharia pesada.