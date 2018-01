Estado Islâmico toma controle de campo de gás na Síria após 3 dias de combates

BEIRUTE - O grupo terrorista Estado Islâmico tomou nesta quinta-feira, 5, o controle total do campo de gás de Al Shaer, no leste da província de Homs, no centro da Síria, após combates de três dias contra o Exército sírio, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

O OSDH indicou que pelo menos 35 efetivos das forças governamentais e 16 jihadistas morreram nos conflitos.

Apesar da conquista do campo de gás pelos radicais, os confrontos continuam entre as partes nas imediações do local, onde os soldados tentam recuperar o terreno perdido. Os enfrentamentos são acompanhados por bombardeios de aviões de guerra e helicópteros na região.

O campo de Al Shaer foi várias vezes alvo de ataques dos radicais e chegou a ficar em poder do Estado Islâmico em julho e em novembro de 2014, mas, em ambas as ocasiões, os terroristas foram expulsos do local pelas forças do regime.

O grupo terrorista proclamou um califado nos territórios que controla no Iraque e na Síria em junho de 2014, e procurou, em seu avanço, tomar jazidas de gás e de petróleo, consideradas suas principais fontes de financiamento. /EFE