Estado-Maior xiita sofre atentado em Bagdá Um carro-bomba explodiu hoje em frente à sede central do principal partido xiita iraquiano, em Bagdá. Mas nenhum membro do Estado-Maior da Assembléia Suprema da Revolução Islâmica (ASRI), que estava reunido em um quarto do prédio foi atingido. Várias pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, informou uma fonte do partido.