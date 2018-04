Estado terá controle do setor petroquímico A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou ontem uma lei que dá ao Estado um maior controle sobre o setor petroquímico. A medida é um passo a mais no projeto socialista do presidente Hugo Chávez de controlar áreas consideradas estratégicas. A lei reserva ao Estado a atividade petroquímica básica e intermediária, assim como as obras, bens e instalações que ela exija.