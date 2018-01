Estados Islâmico é acusado de usar armas químicas na Síria

O ataque ocorreu na sexta-feira perto da cidade de Aleppo, matando uma pessoa e ferindo pelo menos dez, disseram os moradores. O ataque se sucedeu aos comentários dos Estados Unidos de que acreditava que o Estado Islâmico havia usado gás mostarda contra forças curdas no Iraque na semana passada - a primeira indicação de que os militantes tinham obtido armas químicas proibidas.

Tariq Najjar, enfermeiro-chefe do hospital de Marea, disse que os feridos de bombardeio tinham o que parecia ferimentos causados por estilhaços convencionais. Mas a equipe detectou um mau cheiro vindo dos ferimentos. Horas mais tarde, segundo ele, as vítimas começaram a ter dificuldade para respirar, manchas vermelhas na pele, diarreia e olhos lacrimejantes - todos os sintomas de guerra química. Ele disse que as vítimas incluíam uma família com dois filhos pequenos. Fonte: Dow Jones Newswires.