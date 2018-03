Estados Unidos ampliam sanções contra o Zimbábue

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, assinou nesta sexta-feira, 25, uma ordem que amplia as sanções americanas contra o governo "ilegítimo" do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. O objetivo do Bush é enviar a mensagem de que os EUA não permitirão que entidades e pessoas com vínculos próximos com Mugabe operem nos mercados financeiros americanos. "Está ação é resultado direto da contínua violência politicamente motivada do regime de Mugabe", disse Bush em comunicado. O presidente do Zimbábue foi reeleito em uma votação condenada pelos países ocidentais e boicotada pelo líder da oposição, Morgan Tsvangirai, que justificou a saída pela campanha de violência e intimidação impulsionada pelo governo. O Departamento do Tesouro afirmou que pode congelar os bens de 17 empresas zimbabuanas. Bush afirmou na nota que a medida foi tomada após o governo de Mugabe ser indiferente aos apelos da União Africana e das Nações Unidas para acabar com os ataques no país. "Se as negociações em andamento na África do Sul, entre Mugabe e o partido da oposição Movimento para a Mudança Democrática resultar em um novo governo que reflita a vontade do povo zimbabuano, os EUA estarão prontos para fornecer um pacote de assistência substancial, ajuda para o desenvolvimento, e para normalizar as finanças das instituições internacionais". Bush ainda autorizou o uso de US$ 2,5 milhões do fundo de emergência aos refugiados para ajudar as vítimas do Zimbábue e os que buscaram asilo para fugir da violência no país.