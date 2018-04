Estados Unidos anunciam prisão de 775 envolvidos com tráfico

O secretário de Justiça americano, Eric Holder, anunciou a prisão de 755 pessoas em uma grande operação contra traficantes de drogas mexicanos. Entre os detidos estão 52 pessoas, presas na quarta-feira nos Estados da Califórnia, Minnesota e Maryland, em operações que visavam atingir o poderoso cartel de Sinaloa, um dos quatro grandes cartéis mexicanos. A operação de 21 meses envolveu autoridades dos Estados Unidos, México e Canadá. Ao anunciar as prisões, Holder afirmou que os cartéis internacionais de tráfico de drogas são "uma grave ameaça à segurança internacional". "Eles (também) são uma ameaça à segurança nacional. Ao enfrentar estes perigosos cartéis de frente, sem reservas, podemos fornecer às nossas comunidades a segurança que eles merecem. Podemos fazer isso e vamos fazer isto, estes cartéis serão destruídos", afirmou. Além das 755 prisões, a chamada Operação Xcellerator (Acelerador) também apreendeu um total de US$ 59,1 milhões e 23 toneladas de drogas - 12 toneladas de cocaína, 7,2 toneladas de maconha, 544 quilos de anfetamina e 1,3 milhões de comprimidos de ecstasy. A operação também apreendeu 149 veículos, três aeronaves, três barcos e 169 armas. Um relatório do Departamento de Justiça americano, elaborado em 2008, afirmou que os traficantes mexicanos representam a maior ameaça do crime organizado aos Estados Unidos. A maioria da cocaína disponível nos Estados Unidos é traficada pela fronteira com o México. E os traficantes mexicanos controlam a maior parte do mercado americano. Michele Leonhart, diretora interina da DEA (a agência americana de combate às drogas), afirmou que a agência concluiu com sucesso a maior operação "que já atingiu o violentíssimo e perigosamente poderoso cartel de Sinaloa". "De Washington ao Maine, conseguimos interromper as operações domésticas do cartel, prendendo chefes de células americanas e tirando deles US$ 59 milhões em dinheiro", afirmou. Leonhart acrescentou que a investigação descobriu um "laboratório de anfetamina, tão sofisticado que nunca tínhamos visto algo parecido em nenhum outro lugar", e máquinas para produção de drogas capazes de fabricarem 12 mil comprimidos de ecstasy por hora. A diretora interina da DEA acrescentou que a operação também interrompeu as atividades do cartel no Canadá. O cartel de Sinaloa é um dos quatro principais cartéis de tráfico de drogas do México. Os outros são o cartel do Golfo, o cartel de Tijuana e o cartel Juarez. As guerras entre os cartéis levaram à morte mais de 6 mil pessoas em 2008. Apenas em 2009, segundo a imprensa mexicana, já ocorreram mil assassinatos ligados ao tráfico. Atualmente, o cartel de Sinaloa está envolvido em uma guerra contra os outros cartéis para assumir o controle das rotas de tráfico para os Estados Unidos, que valem bilhões de dólares. O secretário de Justiça Eric Holder, teme que a violência relacionada às drogas possa passar do México para os Estados Unidos. "Os problemas enfrentados pelo México são também os problemas que nós enfrentamos", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.