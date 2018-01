Estados Unidos aumentarão tarifas para imigrantes O Serviço de Imigração e Naturalização (SIN) dos Estados Unidos planeja aumentar as tarifas cobradas dos imigrantes. O reajuste para serviços como o trâmite de pedidos de residência e o registro de impressões digitais devem ser anunciados ainda no início desta semana. Assim que forem divulgados os aumentos, o público terá 60 dias para formular comentários. A agência planeja para janeiro a entrada em vigor dos reajustes. A média do reajuste seria de US$ 17 por serviço, garantindo mais US$ 127 milhões à agência, disse uma fonte do SIN que pediu para não ter a identidade revelada.