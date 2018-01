Estados Unidos avançam sobre a antiga Babilônia Ampliando sua dominação sobre o Iraque, as forças americanas avançaram hoje sobre o local da antiga Babilônia, do rei Nabucodonosor, um berço da civilização e uma das jóias arqueológicas do Iraque. As tropas dos EUA ocuparam a cidade de Hilla, encerrando a campanha de três semanas para pacificar a região muçulmana xiita ao sul de Bagdá. Uma multidão saudou os cerca de 4.500 soldados da 3ª Brigada da 101ª Divisão Aerotransportada, após uma violenta demonstração de poder de fogo americano e uma fraca resistência. Os soldados americanos rastrearam a área em busca de combatentes iraquianos e de armas nas imediações e dentro da cidade de Hilla, 100 quilômetros ao sul da capital. Mas os combatentes iraquianos já haviam partido. A captura de Hilla espelhou as campanhas da semana passada em Najaf, ao sul, e em Kerbala, ao oeste, onde os soldados da 101ª Divisão foram saudados após ataques de artilharia, helicópteros, blindados e infantaria destruírem uma frágil defesa. Nas três cidades, a resistência dos paramilitares fedayin de Saddam Hussein e seguidores de seu Partido Baath provaram não ser empecilho para o poder militar dos EUA. Homens, mulheres e crianças tomaram as ruas de Hilla, acenando e fazendo sinal de positivo com o polegar para as tropas americanas, enquanto alguns gritavam "Good! Good!" ("Bom! Bom!", em inglês). Veja o especial :