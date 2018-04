Estados Unidos buscam saída para crise no Líbano

Segundo afirmou o presidente do Parlamento do Líbano, Nabi Berri, do grupo secular xiita Amal, aliado do Hezbollah, apenas na segunda-feira as principais facções políticas devem se reunir para consultas sobre o futuro do governo. O presidente Michel Suleiman, um cristão maronita de viés neutro, decidiu manter Hariri interinamente no cargo.

O primeiro-ministro, agora em caráter provisório, se reuniu ontem com o presidente da França, Nicolas Sarkozy, em Paris. Em seguida, seguiria para a Turquia, onde teria encontro com o premiê turco, Recep Tayyip Erdogan. Os dois têm influência sobre a Síria, que pode tentar pressionar o Hezbollah e seus aliados a aceitar um acordo. Em tour pelo Golfo Pérsico, a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, tem buscado apoio entre os líderes da região para evitar uma deterioração no cenário político libanês. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.