Estados Unidos e Europa suspendem sanções contra o Irã

VIENA - Estados Unidos e Europa anunciaram na noite deste sábado a suspensão das sanções econômicas e financeiras contra o Irã depois de a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmar que Teerã implementou as medidas do acordo nuclear assinado em julho para congelar o programa de desenvolvimento nuclear do país. Com a medida, a República Islâmica terá acesso a mais de US$ 100 bilhões em ativos no exterior.

A Casa Branca informou que o presidente americano, Barack Obama, assinou uma ordem executiva após o anúncio da AIEA para suspender as sanções contra Teerã. No texto, Obama - que notificou o Congresso sobre sua decisão - afirmou que o cumprimento das exigências do acordo nuclear "marca uma mudança fundamental no programa nuclear do Irã".

A suspensão da sanções foi anunciada no começo da noite pelo ministro de Relações Exteriores iraniano, Mohamed Javad Zarif e pela responsável de política externa da União Europeia (UE), Federica Mogherini, em Viena, onde as potências do P5+1 (Estados Unidos, China, França, Rússia, Grã-Bretanha mais a Alemanha) e o Irã mantiveram intensos contatos diplomáticos ao longo do dia. "Como o Irã cumpriu seus compromissos, todas as sanções relacionadas com seu programa nuclear foram suspensas", afirmou Federica.

Antes do anúncio, Zarif também, se reuniu com o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, que se viajou à capital austríaca. Para Kerry, a implementação do histórico acordo com o Irã "torna o Oriente Médio mais seguro", já que se reduziu o perigo de o país desenvolver uma bomba nuclear.

"Eu confirmo que a Agência Internacional de Energia Atômica verificou que o Irã implementou completamente seus compromissos requeridos", afirmou Kerry. "Os compromissos relacionados com as sanções dos Estados Unidos estão agora vigentes", acrescentou o secretário ao referir-se à suspensão de sanções ao Irã por parte dos americanos.

O Conselho de Segurança da ONU também suspendeu suas sanções contra o Irã ontem. A Espanha, presidente do comitê de sanções ao Irã, anunciou o fim do regime de medidas contra Teerã após o recebimento do relatório da AIEA. / EFE, REUTERS, AFP e NYT