Estados Unidos enviam nova proposta à Coréia do Norte O principal negociador nuclear de Washington, Christopher Hill, enviou uma nova proposta hoje à Coréia do Norte. A intenção de Hill é salvar o pacto de desarmamento anteriormente firmado, em meio aos sinais de atividade em um local de testes no país comunista. Hill chegou até a Coréia do Norte através da zona desmilitarizada entre as duas Coréias. Nas últimas semanas, Pyongyang dá sinais de que pode desistir do acordo. No meio de agosto, o país parou de desmantelar e começou a reconstruir suas instalações nucleares e, na semana passada, ordenou que monitores das Nações Unidas deixassem o país, violando o acordo internacional. A agência sul-coreana Yonhap informou que aparentemente a Coréia do Norte começou a restaurar o local em que conduziu seu primeiro - e até agora único - teste nuclear, em outubro de 2006. Hill disse que sua missão é convencer as autoridades norte-coreanas a permitirem um sistema de verificação sobre o programa nuclear do país. "Nós estamos em uma fase muito difícil, muito dura das negociações", afirmou Hill. Pyongyang tem rejeitado os pedidos de verificação dos Estados Unidos e acusou Washington de não cumprir sua parte no acordo, por não retirar o país de uma lista de promotores do terrorismo. Há ainda a suspeita de que o líder norte-coreano Kim Jong Il sofreu um problema de saúde em agosto, o que gerou temores sobre uma possível desestabilização na política local. A Coréia do Norte nega que Kim, de 66 anos, esteja doente. Também hoje, funcionários sul-coreanos informaram que militares das duas Coréias se encontrarão amanhã. Será o primeiro encontro do tipo desde o novo governo conservador sul-coreano assumir, em fevereiro. Os dois países permanecem tecnicamente em guerra. O conflito que entre 1950 e 1953 matou milhões de pessoas e dividiu a península terminou em um cessar-fogo, e não em um tratado de paz. O novo presidente da Coréia do Sul, Lee Myung-bak, deu declarações duras em relação ao vizinho, o que gerou a ira de Pyongyang. O regime comunista qualificou-o como "traidor". Após meses sem contatos entre os países, a Coréia do Norte propôs na semana passada um encontro entre militares.