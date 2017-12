Estados Unidos enviarão 3,3 mil soldados de reserva ao Kuwait Os Estados Unidos enviarão no início de janeiro cerca de 3,3 mil soldados ao Kuwait, na recolocação de uma unidade que foi enviada ao Iraque. Segundo as agências AFP e Reuters, a informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Pentágono. A segunda brigada da 82ª Divisão aerotransportadora substituirá uma unidade de corpo de infantaria da Marinha e estará à disposição do Comando Central (Centcom), que supervisiona as operações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, informa a AFP. O exército norte-americano mantém forças de reserva no Kuwait para que possam ser empregadas rapidamente em qualquer lugar da região. O anúncio ocorre em momento no qual os Estados Unidos discutem uma nova estratégia para o Iraque e o possível envio de mais tropas para conter a guerra civil do país. O presidente George W. Bush deve anunciar em janeiro esta nova estratégia para o Iraque, na qual se prevê o anuncio de entre 15 mil e 30 mil soldados adicionais à força de cerca de 130 mil atualmente empregada no país.