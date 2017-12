Estados Unidos normalizarão relações comerciais com Vietnã O Congresso dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira à noite o projeto de lei para normalizar as relações comerciais com o Vietnã. A medida foi aprovada no Senado por 79 votos contra 9. A Câmara de Representantes já aprovou o projeto de lei na sexta-feira por 212 votos contra 184. O texto, que deve ser promulgado pelo presidente norte-americano, George W. Bush, permitirá que os Estados Unidos assegurem plenos direitos comerciais não sujeitos a revisões anuais ao Vietnã, uma economia velozmente emergente. Isso também permitirá que as companhias norte-americanas possam desfrutar de pleno acesso a esse mercado de 84 milhões de pessoas, que apresenta a taxa de crescimento mais rápida do sudeste asiático, depois da China.