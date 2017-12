Estados Unidos planejam atacar Irã Os estrategistas norte-americanos traçam planos para um ataque ao Irã, como último recurso para pôr fim à busca de armamento nuclear no país islâmico, informa neste domingo o Sunday Telegraph. Esta informação, procedente de Washington e publicada na primeira página, indica que o comando central norte-americano "trabalha as questões logísticas com vistas a uma operação militar". Os estrategistas, que estão em contato com o escritório do secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, estudariam uma opção militar em caso de as opções diplomáticas não frearem a vontade do Irã em desenvolver armamento nuclear. "Esta questão adquiriu uma prioridade cada vez maior nos últimos meses", indica o Sunday Telegraph, citando um alto responsável do Pentágono. No sábado, o presidente ultraconservador iraniano Mahmud Ahmadinejad implicitamente ameaçou abandonar o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) se os ocidentais seguirem tentando "privar" o Irã de seus direitos.