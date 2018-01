Estados Unidos tentam organizar sucessão no Iraque Apesar de os Estados Unidos ainda não se considerarem prontos para declarar vitória na guerra contra o Iraque, o governo norte-americano se apressa em reunir uma ampla gama de exilados iraquianos e críticos internos do presidente Saddam Hussein para planejar um futuro governo de transição. O atual cenário exige uma série de reuniões sob supervisão do enviado especial Zalmay Khalilzad à medida que as forças lideradas por Estados Unidos e Grã-Bretanha expulsam as tropas iraquianas de uma fortaleza após a outra. "Você teria um número cada vez maior de iraquianos de dentro e de fora do país envolvidos neste processo para discutir suas visões, suas esperanças e seus planos", comentou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Richard Boucher. O principal tópico em debate é a formação de uma autoridade interina para preparar uma conferência que culminaria na criação do governo provisório, disse ele. O vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, anunciou prematuramente à Sociedade Americana de Editores de Jornais, em Nova Orleans, que a primeira reunião seria realizada no sábado, nos arredores de Nassiriya. Mais tarde, o gabinete de Cheney emitiu um comunicado para informar que a data e o local ainda não estavam acertados e dizer que o general reformado Jay Garner, que será encarregado de governar o Iraque no imediato pós-guerra, participará do encontro, quando for realizado. Veja o especial :