Estados Unidos vão construir base militar na Austrália Os Estados Unidos vão construir uma nova base para comunicação militar via satélite na Austrália, disse o governo nesta quinta-feira, 15, depois de três anos de negociações secretas entre os dois aliados. A nova base vai retransmitir sinais e inteligência para as forças dos EUA no Oriente Médio e Ásia a partir de Geraldton, que fica 400 km a norte de Perth. O ministro das Relações Exteriores da Austrália, Alexander Downer, disse ao Parlamento que a base, cuja construção vai começar em meses, ajudará a sustentar a aliança entre Austrália e EUA. Mas legisladores alertaram que ela pode se tornar um alvo para extremistas. Os EUA já têm bases em Pine Gap, perto de Alice Springs e que fornece alertas de lançamento de mísseis para a Ásia e o Oriente Médio, e em Northwest Cape, que leva sinais a submarinos nucleares dos EUA na Ásia e Pacífico. Existe outra instalação em Geraldton que intercepta sinais de celulares e comunicação da Antártida à Sibéria. A aliança com os EUA e a guerra no Iraque devem se tornar questões importantes nas eleições deste ano, sendo que as pesquisas mais recentes mostram que 62 por cento dos australianos são contra a maneira como o governo lida com a guerra. Existem cerca de 1.400 soldados australianos no Iraque e na região próxima ao país.